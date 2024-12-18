أمير الكويت يهنئ قطر بمناسبة اليوم الوطني

بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الشيخ مشعل بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد أمير الكويت على "الحرص لتعزيز والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وبما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات تنموية بارزة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على الأصعدة كافة، سائلا المولى تعالى أن يديم على سمو أمير قطر موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة."

