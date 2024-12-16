قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. روسيا تجلي الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين والكوريين الشماليين
رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين
أشد التقلبات الشتوية.. هل يصل تأثير نوة الفيضة الصغرى للقاهرة؟
سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202
إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية
بعد 13 عاما من قطع العلاقات..قطر تعلن موعد استئناف عمل سفارتها في دمشق
أخر كلمات نبيل الحلفاوى عن الموت.. ماذا قال ؟
دعاء الصباح.. بـ3 كلمات فقط تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها
قرارات عاجلة بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين .. تفاصيل
بريطانيا تقدم مساعدات لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
عاصفة تضرب مضيق كيرتش بروسيا وتتسبب في تسرب نفطي |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بعد 13 عاما من قطع العلاقات..قطر تعلن موعد استئناف عمل سفارتها في دمشق

قطر تعلن موعد استئناف عمل سفارتها في دمشق
قطر تعلن موعد استئناف عمل سفارتها في دمشق
دعاء أبوهشيمة
×

أعلنت قطر استئناف عمل سفارتها في سوريا وذلك اعتبارا من يوم غد، الثلاثاء، وتعيين  خليفة عبدالله آل محمود الشريف قائما بالأعمال . 

ووفقا لجريدة "الشرق" القطرية، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدا على رفض قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق". 

وأشارت الوزارة إلى "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة". 

وجددت الوزارة، حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار .

 وأعلنت قطر، أمس الأحد، أن وفدا دبلوماسيا وصل إلى سوريا والتقى بمسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد. 

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان إن الوفد الدبلوماسي “وصل إلى دمشق لاستكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية".

 وأضاف المتحدث "أكد الوفد خلال اجتماعاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري... بعد نجاح ثورته".

 وأوضح الأنصاري أن الوفد القطري "ناقش أيضا مع الجانب السوري سبل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية القطرية، وقام بتقييم احتياجات الأشقاء السوريين خلال هذه المرحلة المهمة".

وأغلقت الدوحة سفارتها في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.

سوريا قطر الشعب السوري السفارة القطرية في سوريا السفارة القطرية في دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

سعر السكر

سعر السكر اليوم بعد قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنه

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ترشيحاتنا

الهوي سلطان

الهوى سلطان يتجاوز الـ 15 مليونا في أسبوع عرضه الخامس بالسعودية

أنجلينا جولى

وصفته بالمجنون.. إنجلينا جولي تتعرض لسؤال محرج.. اعرف رد فعلها؟

صورة أرشيفية

أخبار الفن.. دينا الشربيني تنتهي من تصوير نصف مشاهدها فى كامل العدد.. وصلاح عبد الله ينعي نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بعد فقدان وزنها وتنفى شائعة الـ3 ملايين جنيه

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد