سوريا.. تفاصيل الضربات الإسرائيلية على طرطوس

تعرضت مواقع في مدينة طرطوس الساحلية السورية، لقصف إسرائيلي عنيف، عبر صواريخ تستخدم لأول مرة، بحسب عسكري يقطن المنطقة.

وقال ضابط سابق في الجيش السوري، إن "إسرائيل استخدمت صواريخ ربما تستخدم لأول مرة في القصف على طرطوس"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

وأضاف الضابط، أن "دوي الانفجارات سُمع لمسافات تتجاوز عشرات الكيلو مترات باعتبار أن المواقع العسكرية هي في مناطق جبلية واستهدفت بهذه النوعية من الصواريخ لتدمير الأسلحة التي هي داخل الكهوف".

ولفت إلى أن القصف استهدف "قواعد دفاع جوي ومواقع عسكرية منها اللواء 23 وكتائب".

وأفاد سكان في طرطوس، بأن "الانفجارات سمعت في كافة المناطق المحيطة بالمدينة وسط حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية

بدوره، رجح اللواء كمال الموسى مدير السجلات العسكرية والتعبئة والمراسم السورية سابقا، في تصريحات لقناة "العربية"، أن تكون الضربات الإسرائيلية الأخيرة دمرت 85% من المعدات العسكرية للجيش السوري.

وتعرضت مدينة طرطوس الساحلية السورية، لقصف إسرائيلي خلال ساعات ليل الأحد الإثنين.

وتأثرت مناطق في الشمال اللبناني، بأصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي للساحل السوري.

وقال ناشطون لبنانيون، إن مناطق في شمال بلادهم "اهتزت" نتيجة القصف على الساحل السوري.