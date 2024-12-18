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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

حسام بدراوي: التوافق المجتمعي واستخدام التكنولوجيا أساس بناء المستقبل

التكنولوجيا
التكنولوجيا
يوسف أيمن
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أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أن بعض نواب البرلمان المختارين بنظام القائمة المطلقة يفتقرون إلى المعرفة بدوائرهم الانتخابية، مما يعكس فجوة بين المواطنين وممثليهم.

وأوضح بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التوافق بين المجتمع والدولة والمواطنين بهدف التصدي للشائعات التي تهدد الاستقرار.

وشدد بدراوي على ضرورة التوقف عن نشر الشائعات والترويج لها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والتأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

وأضاف أن إدارة الدولة يجب أن تعتمد على أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب مبتكرة لبناء شخصية متكاملة لشباب المستقبل، بما يسهم في تعزيز دورهم في بناء الوطن ومواكبة التطورات العالمية.

واختتم بدراوي حديثه بالتأكيد على أن استخدام التكنولوجيا بفاعلية سيعزز التفاعل بين الدولة والمجتمع، ويساعد في صياغة رؤية مستقبلية تواكب تطلعات الأجيال القادمة.

أحمد موسى صدى البلد التكنولوجيا حسام بدراوي المستقبل الاستقرار

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