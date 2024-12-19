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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شفاء الأورمان: ورشة عمل مع الدولية للطاقة الذرية لعلاج أورام البروستاتا

شفاء الأورمان
شفاء الأورمان
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أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى شفاء الاورمان بالأقصر، أن هناك ورشة عمل بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال علاج اورام البروستاتا .

وقال محمد عبد الحكيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين " في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  الأقصر عاصمة السياحة العالمية وورشة العمل بالتعاون مع الدولية للوكالة الذرية فرصة للترويج لمصر ".

وتابع محمد عبد الحكيم :" شفاء الأورمان تعتبر أول وأكبر مستشفى متخصص لعلاج السرطان بالمجان في الصعيد  وبها تجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية ".

واكمل محمد عبد الحكيم :" ناقشنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد طرق علاج سرطان البروستاتا وكيفية تشخيص وعلاج الأورام واستخدام التقنيات الحديثة في العلاج الإشعاعي ".

ولفت محمد عبد الحكيم :" شارك في ورشة العمل والمؤتمر حوالي 80 طبيب من 17 دولة أفريقية وعربية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ". 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية شفاء الاورمان البروستاتا الاورمان

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