شفاء الأورمان: ورشة عمل مع الدولية للطاقة الذرية لعلاج أورام البروستاتا

أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى شفاء الاورمان بالأقصر، أن هناك ورشة عمل بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال علاج اورام البروستاتا .

وقال محمد عبد الحكيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين " في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الأقصر عاصمة السياحة العالمية وورشة العمل بالتعاون مع الدولية للوكالة الذرية فرصة للترويج لمصر ".

وتابع محمد عبد الحكيم :" شفاء الأورمان تعتبر أول وأكبر مستشفى متخصص لعلاج السرطان بالمجان في الصعيد وبها تجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية ".

واكمل محمد عبد الحكيم :" ناقشنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد طرق علاج سرطان البروستاتا وكيفية تشخيص وعلاج الأورام واستخدام التقنيات الحديثة في العلاج الإشعاعي ".

ولفت محمد عبد الحكيم :" شارك في ورشة العمل والمؤتمر حوالي 80 طبيب من 17 دولة أفريقية وعربية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ".