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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

بروتوكول تعاون لدعم دمياط لتطوير قدرات العاملين

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  بمكتبه ،  الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية الدلتا للعلوم الإدارية، والوفد المرافق له ، ايذانًا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم خطة المحافظة نحو تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الادارى ..

حيث عُقد لقاء جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة ، تم خلاله مناقشة أبرز التجارب الناجحة التى تبنتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،  لدعم سياسة وتوجهات الدولة نحو إعداد كوادر قيادية ، وآليات تنفيذ الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا ، موضوع البروتوكول، و إمكانية تقديم تيسيرات أكبر للعاملين بالمحافظة والجهات المختلفة .

هذا وقد وقع الدكتور أيمن الشهابى و الدكتور محمد هاشم ، بروتوكول التعاون بين الجانبين،  وصرح  " المحافظ " أن هذا الاتفاق يدعم رؤية المحافظة نحو تطوير منظومة العمل بالجهاز الادارى ، وذلك من خلال تفعيل عدد من الخطوات يأتى أهمها تنمية ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجهاز ، وأضاف " محافظ دمياط " أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دبلومات مهنية تدريبية بقطاعات التنمية المحلية و إدارة الأزمات والكوارث ، الحوكمة المؤسسية والفساد الادارى ، التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة،  مكافحة العدوى فى منشآت الرعاية الصحية ، الجودة الشاملة بالمستشفيات وادارتها وكذلك إدارة التغذية العلاجية والصحة والسلامة المهنية وتدريب المدربين" TOT"، علاوة على تمكين العاملين بمحافظة دمياط من التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا " دبلومة ، ماجستير،  دكتوراه) ، الأكاديمية أو المهنية المتاحة من الأكاديمية طبقًا للضوابط واللوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه المهنية فى الإدارة DBA الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال ، MBA ، وسيتم عمل نسبة تخفيض ٢٠% للعاملين بمحافظة دمياط و تخفيض نسبة ١٠% لأقارب العاملين من الدرجة الأولى فى حالة تسجيل ٢٠ طالب على الاقل ..

فيما وقد أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا التعاون المثمر والبناء،  مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتى تُعد أول أكاديمية متخصصة بالمجالات التدريبية والتنميةالبشرية والعلوم الإدارية، يحاضر بها كوكبة من أعضاء هيئة التدريس و المدربين على مستوى الوطن العربى ، ولديها فروع بمختلف المحافظات منها دمياط،  ووجه الشكر إلى رئيس الأكاديمية على دعمه لابرام هذا التعاون .

ومن جانبه ،، أعرب رئيس أكاديمية السادات عن ترحيبه بهذا التعاون،  حيث لفت إلى أن هناك العديد من الدارسين من المحافظة قد التحقوا بالأكاديمية على مدار السنوات الماضية،  و أكد الدكتور محمد هاشم أن الأكاديمية لديها ١٢٠ برنامج بمختلف المجالات علاوة على برامج الدراسات العليا بمجالى الإدارة العامة والإدارة المحلية ، حيث تقدم خدمات تعليمية احترافية تواكب توجهات الدولة بدعم قدرات العاملين بالقطاعات المختلفة و إعداد كوادر قيادية من  الشباب ، الأمر الذى جعلها مقصد هام للدارسين ليس فقط من أنحاء الجمهورية وإنما أيضًا الوطن العربى ..

هذا وقد تبادل المحافظ ورئيس الأكاديمية الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.

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