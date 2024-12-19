وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء عقب انتشر خبر وفاة فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع مع المرض .

وأكد مصدر أن الشيخ الجيلانى قد دخل العناية المركزة منذ 10 أيام بمستشفى الكرنك التخصصي عقب تعرضه إلى أزمة صحية شديدة ولكن وافته المنية منذ قليل ومن المقرر أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر.

الجدير بالذكر أن الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.