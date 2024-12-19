62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول

في خطوة تشهد تطورًا كبيرًا في مسيرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وقائد منتخب مصر، دخلت مفاوضات تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة حاسمة، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا، بعد تحقيق تقدم ملموس في النقاشات بين الجانبين خلال الساعات الأخيرة.

راتب خرافي لمحمد صلاح

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن محمد صلاح يقترب من التوقيع على عقد جديد يتضمن راتبًا استثنائيًا قد يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رامي عباس، وكيل اللاعب، الذي أوضح أن المفاوضات ترتكز على شروط مالية طموحة تتماشى مع الأداء المذهل لصلاح في المواسم السابقة.

صرّح رامي عباس، وكيل اللاعب محمد صلاح، قائلًا: “إذا استطعنا الوصول إلى اتفاق مع ليفربول بشأن الراتب الذي نفكر فيه، واستمر محمد في تقديم نفس المستوى المميز، فإن إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب وشركات حقوق الصور التابعة له قد يتراوح بين 54 و62 مليون يورو سنويًا”.

محمد صلاح

وأضاف التقرير أن محمد صلاح سيحصل، في حال الاتفاق على صفقة جديدة، على راتب أسبوعي يتجاوز مليون جنيه إسترليني، ما يعزز مكانته كواحد من أغلى اللاعبين في العالم.

تقدم في المفاوضات رغم الإغراءات الخارجية

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن مفاوضات ليفربول مع صلاح شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تقليص احتمالات انتقاله إلى أندية الدوري السعودي، التي أبدت اهتمامًا بضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول نجحت في إقناع صلاح بالبقاء وتوقيع عقد جديد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل نهاية العام الجاري.

إغلاق الملف قبل العام الجديد

مصادر مقربة من النادي الإنجليزي أفادت بأن الاتفاق شبه مكتمل، وأن الإعلان عن تجديد العقد سيأتي مع بداية العام الجديد، مما ينهي الجدل حول مستقبل "الفرعون المصري" ويضمن استمراره ضمن صفوف الريدز لعدة مواسم قادمة.

يبدو أن محمد صلاح على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته مع ليفربول، حيث سيواصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد يعكس قيمته الكبيرة كلاعب عالمي.

