خانتني كتير.. قرارات النيابة في قتـ.ـل مسجل خطر زوجته ببولاق أبو العلا

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة عن تفاصيل مثيرة في قتل مسجل خطر لزوجته بعد وصلة من الضرب والتعذيب حيث اعترفت الزوجة المجني عليها بتعدد علاقاتها الآثمة مع رجال خلال فترة غاب فيها زوجها عن المنزل.

وقال الزوج المتهم انه كان نزيلا بمصحة لعلاج الادمان وعقب خروجه ترددت على مسامعه بعض الشائعات حول سوء سلوك زوجته خلال غيابه عن المنزل وعندما واجهها بما سمعه اعترفت له بدخولها في علاقات متعددة مع الرجال خلال فترة علاجه ما اثار غضبه وانهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد اسباب وتوقيت الوفاة وامرت بحبس الزوج المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

وشهدت منطقة بولاق أبو العلا في القاهرة، جريمة أقدم فيها مسجل خطر على إنهاء حياة زوجته، حيث كان يعالج في إحدى المصحات من الإدمان وبعد خروجه اعترفت له بعلاقاتها المتعددة مع الرجال فقام بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في أحد الشقق السكنية بعقار بدائرة القسم وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال.

وانتقل فرق المباحث بإشراف العميد محمد رضا مفتش مباحث بولاق، إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات وسحجات متعددة في كافة أنحاء الجسد وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات والفحص كشفت أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها مسجل خطر وكان يتلقى علاجا في إحدى مصحات الإدمان، وبعد خروجه أخبرته زوجته بعلاقاتها المتعددة مع الرجال.

كما تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتهم خرج من مصحة الإدمان وبعدها شاهد العديد من الأرقام الغريبة على هاتف زوجته وبعدما سألها اعترفت بخيانتها له مع العديد من الرجال أثناء علاجه.

ولم يتمالك الزوج أعصابه وقام بتكبيل زوجته والتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه.

وبمواجهته أمام فريق التحقيق، اعترف بجريمته بالتفصيل، مؤكدًا أن دافعه كان الغضب بعد اعتراف زوجته بخيانتها، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.