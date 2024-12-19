هتتجوز اجنبي .. شاهد اجرأ اطلالات منة فضالي

أثارت الفنانة منة فضالي جدلا كبيرا الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها المثيرة عن الزواج.

وكانت الفنانة منة فضالي قد صرحت في لقاء على هامش تكريمها في مهرجان "الأفضل" The Best الذي أقيم مؤخرا أنها لا تفكر نهائيا في الزواج.

وتابعت مبفكرش في الارتباط ، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي.

وتثير منة فضالي الجدل بسبب إطلالاتها الجريئة والملفتة وتصريحاتها المثيرة للجدل.

وتظهر منة فضالي ببشرتها علي طبيعتها حيث تعتمد بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة.

وتتميز منة فضالي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منة فضالي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم صور منة فضالي