موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات وتحذيرات من سيول بهذه المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح، حيث من المتوقع خلال ساعات اليوم، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح.

أمطار وسيول تضرب المحافظات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن تشهد بعض المناطق من محافظة مطروح تشكل للسيول على بعض مناطق المحافظة، فيما تشهد محافظات ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

وتكون فرص الأمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية.)

وعن حالة الطقس اليوم، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء أيضا، بينما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن حالة البحرين، يكون البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة الملاحة البحرية بهما، حيث يصل ارتفاع الموج إلى متران إلا ربع.

وعن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة