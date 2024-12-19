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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبو مازن: ما يشهده الشعب الفلسطيني من حرب إبادة يقتضي وقف إطلاق النار

محمود عباس
محمود عباس
هاني حسين
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منطقة الدول الثماني النامية تهدف للدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول النامية وشعوبها وخلق فرص تعاون أوسع.

وقال محمود عباس في كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: "رغم كل ما نواجه من تحديات جسام جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية وعدوانه على أرضنا فإننا نولي قطاع الشباب والمرأة دورهما في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في قطاعات التعليم و التكنولوجيا ".

وتابع محمود عباس :" إتاحة الفرص للمزيد من المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والامن الغذائي والعمران الحضري ". 

واكمل محمود عباس :" ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية وتجويع ومحاولات تهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها بالقطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه ". 

ولفت عباس :" نؤكد أهمية استمرار مهام وكالة الأونروا ومواصلة تقديم الدعم المالي لها كما أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالامم المتحدة ".

وتابع :" ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم حرب في كل من لبنان وسوريا يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارت مجلس الأمن ذات الصلة ووضع حد لهذه الانتهاكات التي من شانها إبقاء التوتر وعدم الاستقرار ".

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