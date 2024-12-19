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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة هافال جوليان 2025 الجديدة

هافال جوليان موديل 2025
هافال جوليان موديل 2025
إبراهيم القادري
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سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول سيارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات هافال جوليان موديل 2025، وتنتمي جوليان لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

هافال جوليان موديل 2025

- أبعاد هافال جوليان موديل 2025

هافال جوليان موديل 2025

تأتى سيارة هافال جوليان موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4472 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- وسائل الأمان بـ هافال جوليان موديل 2025

هافال جوليان موديل 2025

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك هافال جوليان موديل 2025

هافال جوليان موديل 2025

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر .

- مواصفات هافال جوليان موديل 2025

هافال جوليان موديل 2025

تحتوى مقصورة سيارة هافال جوليان موديل 2025 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وكراسي كهربائية، وتكييف، وفرش مقاعد من الجلد، وبها مرايات كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، ومرايات ضم، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، ونظام ذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وبها جنوط رياضية، وقفل مركزى للأبواب .

- أسعار هافال جوليان موديل 2025

هافال جوليان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 360 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 430 ألف جنيه.

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