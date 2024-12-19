دايو لاسيتى مستعملة بـ 300 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار السوق، ما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شرائها، ومن ضمن تلك السيارات دايو لاسيتى موديل 2004، وتنتمي لفئة السيارات السيدان.

دايو لاسيتى موديل 2004

- مواصفات دايو لاسيتى موديل 2004 الخارجية

دايو لاسيتى موديل 2004

تظهر سيارة دايو لاسيتى موديل 2004 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتمتلك 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها على الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

- محرك دايو لاسيتى موديل 2004

دايو لاسيتى موديل 2004

تحصل سيارة دايو لاسيتى موديل 2004 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 141 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

- مواصفات دايو لاسيتى موديل 2004 الداخلية

دايو لاسيتى موديل 2004

زودت مقصورة سيارة دايو لاسيتى موديل 2004 بالعديد من المميزات، من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وكونسول وسطي، وحوامل أكواب أمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وبها إضاءة داخلية، وأحزمة أمان.

- سعر دايو لاسيتى موديل 2004

دايو لاسيتى موديل 2004

تباع سيارة دايو لاسيتى موديل 2004 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.