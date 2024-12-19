الفرق بين بيستون T77 Pro وجيتور داشينج 2025

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة، وجاءه هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بيستون T77 Pro وجيتور داشينج موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ بيستون T77 Pro موديل 2025

بيستون T77 Pro موديل 2025

زودت سيارة بيستون T77 Pro موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وحساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

- محرك بيستون T77 Pro موديل 2025

بيستون T77 Pro موديل 2025

تحصل سيارة بيستون T77 Pro موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 258 نيوتن/متر، وبها قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 192 كم/ساعة .

- سعر بيستون T77 Pro موديل 2025

بيستون T77 Pro موديل 2025

تباع سيارة بيستون T77 Pro موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 435 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ جيتور داشينج موديل 2025

جيتور داشينج موديل 2025

تحتوي سيارة جيتور داشينج موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات

للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وحساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وESP، ونظام الثبات الإلكترونى .

- محرك جيتور داشينج موديل 2025

جيتور داشينج موديل 2025

قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 47 لتر .

- أسعار جيتور داشينج موديل 2025

جيتور داشينج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 409 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 689 ألف جنيه .