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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة في عدة مراكز بالمحافظة على النحو التالي؛-

بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى تم ضبط 1616 زجاجة زيت و1760 كيلو سكر تمويني و506 أكياس مكرونة قام أحد التجار بالتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و2100 كيس ملح طعام و10 كيلو مبيدات زراعية مجهولة المصدر.


كما تم تحرير محضر لبيع سجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة.

بمركزي المحمودية والرحمانية: تم ضبط 83 عبوة بويات منتهية الصلاحية و10 شكاير (ردة) مجهولة المصدر، و3 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، مع غلق المحل التمويني أثناء مواعيد العمل الرسمية.
كما تم ضبط 60 كيلو سكر تمويني تم تجميعهم بأحد المحلات بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى ضبط كمية من المنتجات غير الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في بقالة وبويات.

بمركز إيتاى البارود تم ضبط 200 شيكارة كيماوي بإجمالي 10 طن و100 شيكارة محسن بإجمالي 5 طن مجهولة المصدر ، و100 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي 5 طن مجهولة المصدر، بالاضافه لضبط مخبرين تصرفا في 33 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و12 مخبزاً قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن.
كما تم ضبط مخبزاً آخر لانتاجه خبزاً غير مطابق للمواصفات القانونيةبالاضافه لتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

بمركزي أبو حمص ودمنهور تم ضبط كمية من الأعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لأصحاب محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحل.
بالإضافة إلى ضبط محطة مواد لتجميع 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة، و144 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

بمدينة النوبارية تم تحرير 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين. 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظة البحيرة البحيرة تموين البحيرة تخزين السلع

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