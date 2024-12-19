السفير المصري يلتقي بوزير الزراعة والثروة الحيوانية الجواتيمالي

التقى السفير حاتم حسوبة سفير مصر في جواتيمالا سيتي، بماينور استواردو روزاليس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حيث أثنى الوزير الجواتيمالي على اهتمام السفارة بتدشين علاقات للتعاون الزراعي بين البلدين، مؤسسة على الخبرات التراكمية لكل منهما في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية الغذائية.

وأشار السفير حسوبة إلى الخبرة التراكمية والتاريخية لمصر في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وإنتاج المخصبات الزراعية والأسمدة والري، معرباً عن أمله في تبادل الخبرات وزيادة التجارة البينية بين البلدين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.