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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

صبحي ومحافظ المنيا يتفقدان مركز شباب المدينة

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
سارة عبد الله
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أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية لمركز شباب المدينة (أ) خلال زيارة الوزير التفقدية لمحافظة المنيا، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة، ومشاركة الكيانات الشبابية، والجوالات والكشافة والأندية والشُعب بالمركز.

استمع الوزير والمحافظ إلى شرح حول الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي ينفذها المركز، مؤكدًا علي أهمية دور مراكز الشباب في تمكين الشباب وتوفير بيئة صحية وآمنة للإبداع والابتكار كمراكز تنويرية.

من الفعاليات التي تفقدها وزير الرياضة ومحافظ المنيا، الفرق الكشفية والإرشادية، زهرات اشبال كشافة ومرشدات، ورشة عمل لفريق ريحانة، تقديم بعض اللعبات الرياضية خماسى بنين وبنات، مشاركة نادى العلوم والذكاء الاصطناعي ومراكز السلامة النفسية، وعرض أحد الابتكارات العلمية المنفذة، اصطفاف من شعب المنتدى الثقافى وتقديم بعض الفقرات الشعرية، اصطفاف أيضاً لشعب نادى القرن الواحد والعشرين ونادى المناخ والبيئة، لإدارات تنمية الشباب والنشء ومراكز الشباب وتمكين الشباب.

وتابع الدكتور أشرف صبحي رفقة اللواء عماد كدواني، سير العمل في المشروعات التطويرية والأنشطة المقدمة داخل المركز، مشددًا على ضرورة استكمال عمليات التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة بما يضمن تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة للشباب وأبناء المحافظة.

تأتي الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة، وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المقدمة، والوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظات، وضمان وصول الخدمات الرياضية إلى جميع الفئات.

أشرف صبحي تمكين الشباب اللواء عماد كدواني

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