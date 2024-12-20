أمطار وصقيع.. الأرصاد تنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة

في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة حالة الطقس يوميًا، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، 20 ديسمبر 2024.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال الليل والصباح الباكر، يصبح الطقس باردًا على معظم الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية.

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وتوقعت الهيئة تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، مدن القناة، وخليج السويس أمطارًا تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فقد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات، وهي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.

العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة. الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة.

العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة. مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة. سوهاج: العظمى 23 درجة، الصغرى 8 درجات.

العظمى 23 درجة، الصغرى 8 درجات. قنا: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة. أسوان: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

ويُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي قد تشهد صقيعًا أو أمطارًا غزيرة، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد يسببها الطقس البارد أو الأمطار المتفرقة.

أمطار غزيرة في بعض المحافظات

وصرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستبقى مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، دون أي انخفاضات كبيرة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية.

وأضافت غانم، أن الأجواء ستكون معتدلة في معظم المحافظات نهارًا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا، ليصبح الطقس دافئًا في محافظات الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة في المناطق الشمالية.

وأوضحت غانم أن ساعات الليل ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى برودة شديدة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الليلية بين 12 و13 درجة مئوية.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن الأمطار ستشتد على محافظة مطروح، حيث من المتوقع أن تكون غزيرة في بعض المناطق، وتشمل التأثيرات محافظات الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.