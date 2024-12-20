قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 21 شخصا في تصادم اتوبيس وميني باص بـ العلمين الجديدة
تصعيد بغزة ولبنان واليمن.. نتنياهو يواصل تنفيذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط
محليا ودوليا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
أيمن بهجت قمر عن محمد رمضان: مش نمبر وان
أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
لغز التوربينات المستمر يحير المتابعين .. خبير يكشف جديد سد النهضة
"فيها إيه يعني" فيلم يجمع ماجد الكدواني مع غادة عادل
اكتشاف أرضية مصنوعة من عظام الحيوانات في مبني قديم بـ هولندا
أول زيارة دبلوماسية.. أبرز الملفات الأمريكية في لقاء هيئة تحرير الشام
وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر
حالة الطقس.. استمرار الأمطار على شرق البلاد والصقيع ليلا بهذه المحافظات
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر| اعرف عيار 21 بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

أمطار وصقيع.. الأرصاد تنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة
إسراء عبدالمطلب
×

في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة حالة الطقس يوميًا، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، 20 ديسمبر 2024. 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وخلال الليل والصباح الباكر، يصبح الطقس باردًا على معظم الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية.

أصعب 96 ساعة في الصيف استعدوا|الأرصاد تحذر بشكل عاجل من طقس الأيام المقبلة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وتوقعت الهيئة تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، مدن القناة، وخليج السويس أمطارًا تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة. 

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فقد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات، وهي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • سوهاج: العظمى 23 درجة، الصغرى 8 درجات.
  • قنا: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • أسوان: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

ويُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي قد تشهد صقيعًا أو أمطارًا غزيرة، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد يسببها الطقس البارد أو الأمطار المتفرقة.

أمطار غزيرة في بعض المحافظات

وصرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستبقى مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، دون أي انخفاضات كبيرة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية.  

وأضافت غانم، أن الأجواء ستكون معتدلة في معظم المحافظات نهارًا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا، ليصبح الطقس دافئًا في محافظات الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة في المناطق الشمالية.  

وأوضحت غانم أن ساعات الليل ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى برودة شديدة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الليلية بين 12 و13 درجة مئوية.  

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن الأمطار ستشتد على محافظة مطروح، حيث من المتوقع أن تكون غزيرة في بعض المناطق، وتشمل التأثيرات محافظات الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة طقس اليوم طقس اليوم الجمعة الطقس ودرجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

أعراض متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

ضحايا بيارة المنوفية

ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

إشادة عالمية ومحلية بدور جامعة حلوان في مناهضة العنف ضد المرأة

جانب من التوزيع

توزيع خطوط محمول مجانية على طلاب جامعة عين شمس

اللواء محمد إبراهيم الدويري

خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري

بالصور

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد