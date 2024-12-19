تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ان مصر تشهد تقلبات جوية سريعه اليوم وغدا.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية

وطالبت السائقين بتقليل السرعات على الطرق المزدحمة بالشبورة.

كما وجهت وزارة الداخلية، عدة نصائح للسائقين للقيادة أثناء الشبورة المائية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتمثلت

فيما يأتى:

خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة.

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .

وكشفت الهيئة عن ان البلاد تتأثر بمنخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا و حذرت محافظات المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والقاهرة والجيزة والقليوبية من تساقطالامطار عليها خلال فترات متقطعة

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