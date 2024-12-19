عامل رخام يفقد حياته بسبب "كوباية شاي" في الشيخ زايد

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في مصرع عامل رخام داخل كومبوند بالشيخ زايد صعقا بالكهرباء أثناء إعداده "كوب شاي".

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ان شرطة النجدة تلقت بلاغا من أمن كومبوند حدائق السلمانية بالعثور على جثة داخل فيلا بالكومبوند، واشارت التحريات الى ان المتوفى عامل رخام واثناء قيامه ببعض التشطيبات في الفيلا حاول اعداد كوب شاي وكان سلك الغلاية عاريا فصعقته الكهرباء وفارق الحياة على الفور.

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان العامل لبيان وجود اصابات ظاهرية به من عدمه وصرحت بالدفن في حالة عدم وجود شبهة جنائية، ومازالت التحقيقات مستمرة.