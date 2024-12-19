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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس مركز أرمنت يفتح ملف وحدة حماية الطفل ويعزز دورها بالمركز

رئيس مركز أرمنت يفتح ملف وحدة حماية الطفل ويعزز دور الوحدة بالمركز
رئيس مركز أرمنت يفتح ملف وحدة حماية الطفل ويعزز دور الوحدة بالمركز
شمس يونس
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اجتمع العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الخميس، مع أعضاء وحدة حماية الطفل ، وأعضاء المجلس التنفيذي والجمعيات الأهلية، لبحث سبل حماية الطفل ورصد حالات التعدى على الأطفال بأعمال العنف بمركز أرمنت.

وجاء خلال الاجتماع التعريف بدور اللجنة الفرعية للوحدة، والتنسيق مع الإدارات التنفيذية والمعنيين بملف حماية الطفل والخروج بالتوصيات ومنها مشاركة المجتمع المدني في وحدة حماية الطفل في حالة تعرض الطفل للخطر، ومتابعة عمل وحدة الحماية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ورصد حالات العنف ضد الأطفال .

وايضا انطلاق (مبادرة أولادنا أمانة ) والتى تأتى تحت رعاية  العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة ارمنت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأوضح الهواري، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة اللقاءات التي سيقوم بها ، لمتابعة أعمال الوحدة ومتابعة الجهود المبذولة في هذا المجال، وأيضًا إعلاء حقوق الطفل في النواحي التعليمية والصحية وغيرها والحد من أعمال العنف التي قد يتعرض لها الأطفال ، لخلق جيل سوي أخلاقيًا ونفسياَ قادر على صنع ذاته وخلق مستقبل لنفسه .

حضر الإجتماع نواب رئيس المركز ومدير وحدة حماية الطفل بالمركز والرائد محمد السقا نائب المأمور للخدمات والسادة التنفيذيين المعنيين.

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