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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

جامعة كفر الشيخ تعقد تدريبا لمنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان
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شهدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ فعالية تدريب لمنسقي الوحدة بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة  أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ. 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومسؤول وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والدكتورة هايدي حسام المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ، والدكتورة يارا فهمي مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بكفر الشيخ، وبحضور منسقي كليات الجامعة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومجموعة من عضوات المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.
 

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الهدف من تلك الفعالية هو حرص الجامعة على تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل حمايتها وتمكينها، بهدف النهوض بالثقافة المجتمعية، والتأكيد على أهمية دور المرأة فى المجتمع عبر التاريخ، فهي المحرك الفاعل والأساسي في بناء الأمم وتقدمها.
 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الهدف من اللقاء هو العمل على تحسين القدرات الفنية  لمنسقي كليات الجامعة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حول مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابعت، كما تضمن اللقاء مجموعات عمل للتدريب على توصيف المفاهيم بين الرجل والمرأة وتوصل اللقاء إلى مجموعة من التوصيات منها  تفعيل الدور التطوعي للطلاب ومنهم فرص تدريبية داخل الوحدة بالجامعة، بالإضافة إلى التوصية بدمج قيم العدالة والمساواة والاحترام للمرأة في المناهج التدريسية والمحاضرات، وضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عقد المزيد من اللقاءات الطلابية لطلبة الجامعة.

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