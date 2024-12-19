رشح وضيق تنفس.. فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، تعرضها إلى وعكة صحية، ووجهت اعتذار لـ الإعلامية سهير جودة، عن عدم قدرتها لحضور تكريمها فى مهرجان الأفضل عن دورها فى مسلسل “العتاولة” الذي من المقرر أن يقام غدا.



كتبت فريدة سيف النصر منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:"حبيبتي الإعلامية المحترمة سهير جودة.. المحترمة الراكزة المهذبة المثقفة ذات الصوت الهادئ الرزين ..اللتي تعي جيدا أن من يحترم جمهوره يحترمه.فاهناك فرق بين كلمة مذيعة وفظيعة،أسفه إني احرجتك علي ٱخر وقت وإعتذرت وانا من رتبت معك وكان يشرفني قسما بالله أن أحضر اي شئ تحت إشرافك".

تابع:"ولكن هذا اللعين المسمي انفلوانزا شئ صعب سخونه ورشح وكحه وضيق نفس مع نوعين دواء من اربعه صعب جدا بيدوخوا، كنت اتمني تسلم جائزتي عن العتاوله رمضان 2024، غدا فى مهرجان الأفضل".

اختتمت فريدة سيف النصر رسالتها:"لكن قدر الله وماشاء فعل..أمام الناس جميعا وقبل أن تأتي سيرتي ولا احد يعلم السبب أو اتهم بالغرور كما يقال وانا والله تحت الارض امشي...هذا هو السبب".