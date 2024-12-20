إصابة شاب بطلق نارى خلال مشاجرة مع صديقه بقنا

أصيب شاب بطلق نارى خلال مشاجرة وقعت بينه وبين صديقه ووالده بمركز دشنا، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق نارى، خلال مشاجرة على خلافات مالية مع آخرين بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين إصابة هانى.ع 20 عاما، بطلق نارى، بعدما تطورت خلافات مالية بينه وبين صديقه ووالده.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب، إلى مستشفي دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.