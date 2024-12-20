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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

660 نسخة.. أودي تطلق نسختها الجديدة RS 6 AVANT GT | صور

 أودي RS 6 AVANT GT
 أودي RS 6 AVANT GT
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تواصل علامة أودي الألمانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن سيارتها الجديدة صاحبة اللقب RS 6 AVANT GT، والتي تقدم بعدد محدود يقتصر على 660 نسخة فقط.

الأداء الفني للسيارة أودي RS 6 AVANT GT

 

تعتمد السيارة أودي RS 6 AVANT GT على محرك ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 630 حصانا و850 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية فقط.

 أودي RS 6 AVANT GT

تجهيزات وتصميم سيارة أودي RS 6 AVANT GT

 

تمتلك السيارة أودي RS 6 AVANT GT تصميم خارجي بمظهر عصري، مع مقدمة هجومية تتسم بالشراسة، ومصابيح عدوانية المظهر بإضاءة LED، بالاضافة إلى وجود عبتات جانبية رياضية مع ناشر أمامي يعزز من هذا الطابع.

 أودي RS 6 AVANT GT

دعمت أودي RS 6 AVANT GT بجنوط رياضية تتكون من 6 أضلاع، سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية السقف، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية، منظومة عادم مزدوجة، عواكس ضوئية، شبكة أمامية باللون الأسود اللامع متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب ظهورها بطلاء خارجي مميز مع لمسات باللون الأحمر والأسود والرمادي.

 أودي RS 6 AVANT GT

سعر السيارة أودي RS 6 AVANT GT عالميًا 

 

تبدأ أسعار السيارة أودي RS 6 AVANT GT المقدمة عالميًا من 220 ألف يورو.

 أودي RS 6 AVANT GT
أودي RS 6 AVANT GT أودي RS 6 AVANT GT سيارة أودي RS 6 AVANT GT سعر سيارة أودي RS 6 AVANT GT

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