قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود المسؤولية.. إشادة دولية بالدور البارز في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني
حدث ليلا | مديريات التعليم تعلن جدول امتحانات “ثالثة إعدادي”.. تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة.. وهجوم إسرائيلي جديد على اليمن
إحباط محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك
الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف
محافظ دمياط: تنفيذ 1105 مشروعات بتكلفة 38 مليار جنيه خلال 2024
كيف تهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من متوفى
سعر الدولار اليوم 20-12-2024
أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد بعد التحديث الأخير
كريم رمزي يكشف آخر تطورات ملف زيزو في الزمالك
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 في 10 محافظات
اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات
إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على الحوثيين في اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 280 حصانا .. أبارث تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية "600E"

أبارث 600E
أبارث 600E
صبري طلبه
×

كشفت أبارث العالمية عن سياراتها الجديدة 600E، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الكهربائية، ضمن فئة الـ SUV الرياضية، وتعد هذه النسخة من أحدث إصدارات العلامة الإيطالية، مع تمتعها بعدد من التجهيزات تتضمن الأداء الفني والتقنيات المتنوعة.

أبارث 600E

القدرات الفنية للسيارة أبارث 600E

 

زودت السيارة أبارث 600E بمحرك 175 كيلووات أي ما يعادل 240 حصانا للفئة TURISMO، بينما جاءت الفئة SCORPIONISSIMA بمحرك قوة 207 كيلووات ما يعادل 280 حصانا، مع قدرات للسير تقدر بحوالي 321 كيلومترًا.

أبارث 600E

تسارع السيارة أبارث 600E

 

تصل السرعة القصوى للسيارة أبارث 600E إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكن للفئة الأولى التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 6.24 ثانية، بينما تصل الفئة الثانية إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال مدة تستغرق 5.85 ثانية.

أبارث 600E

تجهيزات وتصميم السيارة أبارث 600E

 

تضم السيارة أبارث 600E مجموعة من التجهيزات منها، نظام الكبح الفائق، مجموعة تعليق تعزز من الثبات وتجاوز المنعطفات، وقفل تفاضلي مع تقنية المسار الموسع، وترتكز السيارة على جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة، إلى جانب مصادم أمامي وخلفي بلمسات عصرية.

أبارث 600E

تحتوي السيارة أبارث 600E على إضاءة LED، مرايات كهربائية باللون الأسود، مع لمسات من نفس اللون تحيط منطقة العتبات وأقواس نصف دائرية أعلى العجلات، إضاءة إلى وجود سبويلر خلفي أعلى منظقة الزجاج، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خاصة بالحقيبة.

أبارث 600E
600e أبارث أبارث 600E سيارة أبارث 600E السيارة أبارث 600E

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

ضحايا بيارة المنوفية

ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

أعراض متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة

المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

52 دولة مسموح دخولها بالباسبور المصري فقط

بدون تأشيرة .. 52 دولة تتيح السفر إليها بـ الباسبور المصري وبس

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

طقس الجمعة

تحذير من الأرصاد: صقيع وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

تعزيز قطاع التعهيد بوابة مصر نحو الريادة العالمية في تكنولوجيا المعلومات

الأنبا مكسيموس

تدشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت.. صور

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يتابع اللقاءات التكوينيّة للكهنة حديثي السيامة بالإيبارشية

بالصور

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

أبرزهم هيفاء وهبي ونور الغندور.. أغلى فساتين الفنانات هذا الأسبوع

اسعار فساتين الفنانات
اسعار فساتين الفنانات
اسعار فساتين الفنانات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد