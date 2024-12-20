بقوة 280 حصانا .. أبارث تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية "600E"

كشفت أبارث العالمية عن سياراتها الجديدة 600E، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الكهربائية، ضمن فئة الـ SUV الرياضية، وتعد هذه النسخة من أحدث إصدارات العلامة الإيطالية، مع تمتعها بعدد من التجهيزات تتضمن الأداء الفني والتقنيات المتنوعة.

أبارث 600E

القدرات الفنية للسيارة أبارث 600E

زودت السيارة أبارث 600E بمحرك 175 كيلووات أي ما يعادل 240 حصانا للفئة TURISMO، بينما جاءت الفئة SCORPIONISSIMA بمحرك قوة 207 كيلووات ما يعادل 280 حصانا، مع قدرات للسير تقدر بحوالي 321 كيلومترًا.

أبارث 600E

تسارع السيارة أبارث 600E

تصل السرعة القصوى للسيارة أبارث 600E إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكن للفئة الأولى التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 6.24 ثانية، بينما تصل الفئة الثانية إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال مدة تستغرق 5.85 ثانية.

أبارث 600E

تجهيزات وتصميم السيارة أبارث 600E

تضم السيارة أبارث 600E مجموعة من التجهيزات منها، نظام الكبح الفائق، مجموعة تعليق تعزز من الثبات وتجاوز المنعطفات، وقفل تفاضلي مع تقنية المسار الموسع، وترتكز السيارة على جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة، إلى جانب مصادم أمامي وخلفي بلمسات عصرية.

أبارث 600E

تحتوي السيارة أبارث 600E على إضاءة LED، مرايات كهربائية باللون الأسود، مع لمسات من نفس اللون تحيط منطقة العتبات وأقواس نصف دائرية أعلى العجلات، إضاءة إلى وجود سبويلر خلفي أعلى منظقة الزجاج، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خاصة بالحقيبة.