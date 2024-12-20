حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة شاشة تلفاز من المعاهد التعليمية في التبين

قررت جهات التحقيق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بسرقة شاشة تلفاز من إحدى المعاهد التعليمية في التبين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين في التبين ، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من إحدى المعاهد التعليمية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين أفاد بورود بلاغا من مدير إحدى المعاهد التعليمية تضمن سرقة شاشة تلفاز من داخل المعهد وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على عطلين وراء الواقعة، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر القفل، وتم بارشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها.