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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الإسكندرية.. أمطار غزيرة متواصلة وبحث مشروع الدراجات الكهربائية

هطول أمطار بالاسكندرية
هطول أمطار بالاسكندرية
أحمد بسيوني
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شهدت محافظة الإسكندرية عدد من للفعاليات والأحداث على مدار ٢٤ ساعة، لعل أبرزها الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة ومناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

https://www.elbalad.news/6419384 

محافظ الإسكندرية يناقش خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية 

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، السفيرة لينا بلان - قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ومسئولي الشركات الفرنسية للدراجات، وذلك لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة الاهتمام الدائم بالمشروعات الكبيرة مثل مشروع الدراجات الكهربائية والأماكن التي سيتم استخدامها فيها و هي: (شارع النبي دانيال و الكورنيش) حيث أن تلك الدراجات بعضها مزود بمقعد خلفي لحمل الركاب والبضائع لذا يمكن استخدامها في شارع النبي دانيال حيث أن به الكثير من المحلات التجارية أما البعض الأخر من الدراجات فمزود بثلاجات من الممكن وضع الأيس كريم بها و استخدامها بين الشواطىء خلال فصل الصيف اعتبار من أخر إبريل القادم.

https://www.elbalad.news/6419614

رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد فروع ومراكز الخدمات غربي المحافظة 

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الفروع ومراكز الخدمات والروافع في مناطق غرب الإسكندرية، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل.

شملت الجولة زيارة مراكز خدمة العملاء في الورديان و6 أكتوبر، بالإضافة إلى فرعي العجمي والساحل، وذلك للتأكد من سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

https://www.elbalad.news/6419141

 

الاسكندرية نوة الفيضة الدراجات الكهربائية هطول أمطار النوة الحالية

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