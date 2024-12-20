إنتر ميلان يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على أودينيزي 2-0

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أكمل فريق إنتر ميلان عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

جاء تأهل إنتر ميلان بعد فوزه مساء الخميس على ضيفه أودينيزي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوسيبي مياتزا" بمدينة ميلانو، في ختام دور الـ 16 للمسابقة.

سجل هدفي إنتر ميلان، ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 30، وكريستيان أصلاني في الدقيقة 46، ليبلغ الفريق الملقب بـ "النيراتزوري" لدور الثمانية لكأس إيطاليا.

ولحق إنتر ميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا بكل من، "ميلان وروما ويوفنتوس ولاتسيو وأتالانتا وإمبولي ولونيا".

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان في الدور ربع النهائي للمسابقة أمام لاتسيو الذي تأهل بعد تغلبه على ضيفه نابولي بنتيجة 3-1.