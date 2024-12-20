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حالة الطقس.. استمرار الأمطار على شرق البلاد والصقيع ليلا بهذه المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

حالة الطقس.. استمرار الأمطار على شرق البلاد والصقيع ليلا بهذه المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار سقوط الأمطار على شرق البلاد منذ صباح اليوم وعلى مدار الساعات القادمة، وأيضا مناطق شرق القاهرة على موعد مع سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة.

صقيع وأمطار بعد ساعات

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد  الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، يستمر فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، أما مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون أمطار متوسطة إلى  غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متقطعة.

احذروا الملاحة بالبحر الأحمر

وعن حالة البحرين، يحذر الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حيث يكون الموج مضطرب وتصل ارتفاعه إلى متران ونصف، بينما البحر المتوسط يكون معتدل نسبيا ولكن يكون أيضا ارتفاع الموج يقارب متران ونصف المتر.

وعن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس بمختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 13 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الطقس اليوم

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