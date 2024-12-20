ضربات أمنية.. مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ36 مليون جنيه

وجهة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة لمتجرى المواد المخدرة وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية.

إستهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن .

تمكنت الحملات من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات .

وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات) .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.