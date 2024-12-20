بمشاركة 40 شابًا.. ندوة بكفر الشيخ تناقش الذكاء الاصطناعي ودور التحول الرقمي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ندوة عن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي ودور التحول الرقمي، بمشاركة 40 شابًا من أعضاء النادي، ضمن فعاليات النادي الثقافي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن عام 2024 شهد طفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متاحة للعامة. وعرّفه بعض الخبراء بأنه مجموعة المعلومات والتقنيات التي تحاكي العقل البشري، ويعد "شات جي بي تي" من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي ويستخدم التطبيق في مجالات مختلفة، بدءًا من التعليم وصولًا إلى تقديم النصائح والإرشادات العامة. مشيرًا إلى دور وزارة الشباب والرياضة في تناول إيجابيات وتحديات استخداماته وأثر كل منهما.

أدار الندوة المهندس حسام حسن، بالنادي الثقافي، بإشراف الدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وعلاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية، ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا ومصطفى الخطيب منسق النادي الثقافي وماهر أحمد المنسق بشباب بيلا.