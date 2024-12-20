أيمن بهجت قمر : محمد هنيدي سبب خسارتي للوزن.. خسيت 60 كيلو بدون رجيم

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفنان محمد هنيدي كان سبب في خسارته الوزن وهو من جعله يبدأ بممارسة الرياضة، قائلًا: "هنيدي قالي أنت بتموت نفسك بسبب وزنك.. جه خدني اتمشى قبل الفطار في رمضان.. هنيدي جه اليوم ده ومجاش تاني بس حطني على الطريق الصحيح لخسارة الوزن".

وشدد "قمر"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على أنه حب ممارسة الرياضة لخسارة الوزن.

شهر رمضان

وتابع:" حبيت شهر رمضان لخسارة الوزن بشكل كبير، وخسر الوزن خلال سنوات عديدة وليس في فترة بسيطة كما اعتقد البعض.

وأضاف: "خسيت 60 كيلو بدون رجيم لكن بالمشي وممارسة الرياضة بشكل كبير والآن بستعين بمدرب لياقة بدنية للاستمرار في هذه الحالة البدنية المميزة".