حبس 4 شباب أنهوا حياة عاطل بطعنات غادرة بالمحلة 4 أيام

أصدر المستشار أحمد ثروت رئيس نيابة ثان المحلة في محافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير النيابة بحبس 4 شباب ارتكبوا واقعة إنهاء حياة شاب لخلافات علي مرور دراجه نارية بشوارع منطقة الجمهورية بواسطة سلاح أبيض علي ذمة التحقيقات.



كما وجهت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات بمحيط موقع الحادث.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع إصابة شاب في نهاية العقد الثاني بطعنه غادرة بالرقبة ونقله إلي طوارىء أحدي المستشفيات الخاصة ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .



وافادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة بناءا علي توجيهات العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 شباب تتراوح أعمارهم السنية ما بين (16ـ21) سنة .



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين الأربعة علي ذمة التحقيقات 4 أيام .