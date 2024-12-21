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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الكشف بالمجان على 1272 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

قافله طبية
قافله طبية
زينب الزغبي
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أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بعزبة عطا الله بمركز الزرقا جاءت فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتضمنت ٨ عيادات تخصصية ، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وأعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة ، أن القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم  تحويل عدد ٥حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و استصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة،  وأيضًا إجراء ٢٣٩ تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٢٤ حالة بالأشعة و ٣٠ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على فحص ١٠٩حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٢ مواطن.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

دمياط قافلة طبية محافظ دمياط

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