الكشف بالمجان على 1272 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بعزبة عطا الله بمركز الزرقا جاءت فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتضمنت ٨ عيادات تخصصية ، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وأعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة ، أن القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٥حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و استصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة، وأيضًا إجراء ٢٣٩ تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٢٤ حالة بالأشعة و ٣٠ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على فحص ١٠٩حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٢ مواطن.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.