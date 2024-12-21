أسد الصالحين يتنبأ بيوم وفاته.. والآلاف من أهالي الأقصر يشيعون الجنازة

توفي الشيخ محمد أحمد الجيلاني، الملقب بـ "أسد الصالحين" ورائد الساحة الجيلانية في الأقصر، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد رحل الفقيد تاركًا وراءه إرثًا إنسانيًا مميزًا، حيث كان محط احترام ومحبة من الجميع.

https://www.youtube.com/shorts/TXvr7X0whGc

عرف الشيخ الجيلاني بلقب "أسد الصالحين" نظرًا لإسهاماته البارزة في تنظيم جلسات الصلح بين الأسر المتنازعة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، وكانت ساحة الشيخ الجيلاني ملجأً للأهالي في الأقصر، إذ عمل على لم شملهم وتقديم النصح والإرشاد لهم، كما كان له دور ريادي في نشر قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.

لمزيد من التفاصيل عن وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني "أسد الصالحين"، وعن كيف تحققت نبؤته بشأن يوم وفاته:

https://www.youtube.com/shorts/TXvr7X0whGc