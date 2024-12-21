السيطرة على حريق شب فى كمية بوص بجوار المنازل ببنها ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بوص بجوار مجموعة من المنازل، دون خسائر بشرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مجموعة من البوص، بجوار منازل بمدينة بنها في محافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية.



من ناحية أخرى أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محطة تعبئة فاكهة بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق هائل في بالتات كارتون بمحطة لتعبئة الفاكهة "مفرش" بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق، في بالتات كارتون بمحطة لتعبئة الفاكهة "مفرش" بقرية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.