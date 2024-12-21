سلع غذائية.. إحالة عصابة النصب على أصحاب المصانع بالزيتون للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بإحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على أصحاب المصانع بمنطقة الزيتون، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، بتضرره من أحد الأشخاص لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالى محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" غافلهم واستولي عليها وفر هاربا دون سداد قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، وعثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على مالكى المصانع، وارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق