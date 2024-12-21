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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

منظر مذهل بتركيا.. تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة.. فيديو

تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة
تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة
محمد القاضي
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عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد منظر مذهل في تركيا، حيث حدث تجمد جزئي لبحيرة في فان ليخلق لوحة طبيعية خلابة.

وأوضح التقرير  أنه تحت تأثير الظروف الشتوية القاسية، تجمد مجرى دليكاي في منتزه بيرل موليت الطبيعي، الواقع في منطقة إرشيس في فان التركية، بشكل جزئي، ليشكل مشهدًا طبيعيًا استثنائيًا جذب انتباه الزوار والمصورين على حد سواء.

يُعتبر هذا المجرى المائي مسارًا هامًا لأسماك الموليت اللؤلؤي، التي تهاجر سنويًا من بحيرة فان إلى المياه العذبة للتكاثر بين منتصف أبريل ومنتصف يوليو.

وأثناء تجمد المياه، التقطت عدسات الكاميرات صورًا لطائر الديبير النادر، الذي يُعرف بقدرته الفائقة على تغطية ريشه بطبقة مقاومة للماء باستخدام الزيت الذي يفرزه من غدده في منطقة العصعص، هذا الطائر كان يراقب المناظر الطبيعية على سطح المجرى المتجمد، مضافًا بذلك لمسة من التميز للمنطقة.

ويواصل منتزه بيرل موليت الطبيعي جذب الزوار، مقدّمًا مناظر خلابة من الشلالات المذهلة والأشجار العارية التي تتناثر في مختلف أنحاء المكان، ما يجعل من المكان وجهة سياحية مثالية لجميع محبي الطبيعة.

تركيا تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة منظر مذهل تجمد جزئي

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