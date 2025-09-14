رفقة غادة عبدالرازق وهيفاء.. عمرو عبدالجليل يسخر من تلك الصور

علق الفنان عمرو عبدالجليل، على تريند الذكاء الاصطناعي ساخرا، وقام بنشر صورة له رفقة غادة عبدالرازق وهيفاء وهبي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: “ما قبل عصر ال AI”.

وخطف الشقيق التوأم للفنان المصري عمرو عبدالجليل الأنظار بمحتواه الديني الذي قدّمه عبر حسابه في تطبيق تيك توك، وذلك مع بدء شهر رمضان السابق.

أطلق "أيمن"، الشقيق التوأم للفنان عمرو عبدالجليل، حساباً شخصياً على تطبيق تيك توك، حيث قام بمشاركة مقاطع فيديو تتناول بعض الأمور الدينية.. وقد شهد أول ظهور له في نهاية شهر فبراير الماضي، ومنذ بدء شهر رمضان المبارك، أصبح يقوم بمشاركة مقاطع فيديو يومياً.

تفاعل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي قدمه "أيمن"، وتركت التعليقات انطباعات إيجابية حول الشبه الكبير بين الأخوين التوأم.

وكانت بعض التعليقات تصفه بأنه يشبه عمرو عبدالجليل تماماً، وأخرى تعبر عن إعجابها بمقاطع الفيديو التي يقدمها، في حين أعرب آخرون عن تمنيهم أن يفهم الناس كلام الشيخ الذي يظهر في مقاطع الفيديو، دون النظر إلى هوية شقيقه عمرو عبدالجليل.