أنا فخورة جدا.. وفاء صادق تحتفل بتخرج ابنها

احتفلت الفنانة وفاء صادق، بتخرج ابنها طارق من الجامعة، معبرة عن فخرها الكبير بتلك الخطوة.

ونشرت وفاء صادق لقطات من حفل التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “من خطوات صغيرة إلى قفزات عملاقة، أنا فخورة جداً بالرجل الذي أصبحت عليه، مبروك، ابني! المستقبل لك”.

وكانت قد كشفت الفنانة وفاء صادق عن صعوبات دخولها مجال التمثيل، خاصة أن أهلها وتحديدا والدها كان رافضا لدخولها الفن ووصفها بأنها “متدلعة” وهو الأمر الذى سبب أزمة لها، ولكنه كان دافعا قويا نحو دخول هذا العالم الغريب.

وقالت وفاء صادق فى تصريحات ببرنامج ساعة ونس للاعلامي والممثل مراد مكرم عن تعاونها مع والدها: «بابا المخرج عادل صادق، مكانش موافق على دخولي الفن، وشايف إني متدلعة على المهنة.

وأضافت وفاء صادق : وأول عمل شاركت فيه كان من إخراجه، ولما قولتله يا بابا طردني من الاستديو وقالي بابا دي في البيت، وهو كان من أصعب المخرجين اللي اشتغلت معاهم.

معلومات عن وفاء صادق

وولدت وفاء صادق في عام 1970، وتعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية، لاسيما في فترة التسعيينات:

1- وفاء صادق، هي ابنة المخرج عادل صادق الذى اكتشف عددا كبيرا من الفنانين، منهم عمرو دياب - بحسب تصريحاتها - ووالدتها الممثلة أسمهان توفيق.

2- دخلت وفاء صادق مجال التمثيل عام 1991.

3- تزوجت مرة واحدة وانفصلت عن زوجها، ولديها ولدان فقط .

4- توقفت عن العمل الفني لفترة بسبب ظروف شخصية ثم عادت من جديد من خلال بعض الأعمال التليفزيونية اولها “ ساحرة الجنوب ”.

5- لم تقدم فى مشوارها الفنى سوى عمل سينمائي واحد وهو " القبطان " مع محمود عبد العزيز .