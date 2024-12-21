موعد زيادة المعاشات .. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات إجراءات رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

موعد زيادة المعاشات

كما سيجري أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه، بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه، بدلًا من 12600 جنيه، وذلك ابتداءً من 1/1 /2025.

كانت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

زيادة المعاشات رسميا إلى 11600 جنيه لهذه الفئات وموعد الصرف

موعد صرف معاشات يناير 2025

معاشات شهر يناير 2025 تتصدر محركات البحث حاليًّا، ويرغب المستفيدون من المعاشات في الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 رسميًا.

بحسب ما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية يمكن صرف المعاش من خلال مكاتب البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، أو من خلال منافذ فوري، وكارت ميزة.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من 1 يناير 2025، وكشف عن أن الحد الأدنى للمعاش، سيصبح 1495 جنيهًا، بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا.

وأكد “عوض” في تصريحات تلفزيونية، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمعاش، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

صرف معاشات شهر يناير 2025

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 بدايةً من اليوم الأول في الشهر، بحسب المتعارف عليه، بوصفه موعدًا لصرف المعاشات شهريًّا، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لسنة 2019.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات

هيئة التأمينات الاجتماعية أعلنت عن الفئات المستحقة للاستفادة من زيادة المعاشات: