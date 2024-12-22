غدًا.. محاكمة 4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في الجيزة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا الاثنين، محاكمة سيدتين وكوافير حريمي وشخص آخر كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وسرقوا هاتف ودراجة نارية من شخص عن طريق الإكراه بعد استدراجه إلى شقة سكنية في الجيزة.

اتهمت نيابة شمال الجيزة كلا من "س.ع" ربة منزل و"ن.ح"ربة منزل و"م.خ" كوافير و"ج.خ"و"ن.خ"، بأنهم في يوم 16 يناير 2024 بدائرة قسم الوراق، سرقوا هاتف جوال ودراجة نارية مملكوين للمجني عليه "م.أ" بطريق الإكراه الواقع عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتان الأولى والثانية استدرجته إلى مسكنهما على إثر خلاف زاعمتان انتواء تسوية ما بينهم من خلافات فتوجه ملبيا وما أن دخل المسكن حتى كبله المتهم الثالث من يديه ورجليه باستخدام حبل ثم قاموا بسرقة هاتفه والدراجة النارية كرها عنه.

على جانب آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل صديقه «سيد بركة» في البراجيل بمنطقة أوسيم في الجيزة بسبب خلافات بينهما، وقررت تغريمه 500 جنيه وحبسه عامين عن حيازة الأدوات التي استخدمها في الجريمة.

وقال المتهم بقتل صديقه في الجيزة: بعد ما اتخانقنا قام سب لي وشتمني بأبويا وأمي رديت عليه الشتيمة علطول وسبتله قام هو واقف بالمكنة بتاعتي ونزل منها نزلت وراه لقيته بيشتمني تاني قمت قايله أنا اتخنقت منك ومسك فيا من فوق هدومي وأنا مسكت فيه من فوق هدومه وفضلنا ماسكين في بعض ومن قوة مسكتي ليه وهو برضه ماسك فيا من هدومي، وقع على الحجر بوشه وأنا وقعت فوق منه بس وشي لضهره قمت عدلته على ظهره لقيت وشه كله جاب دم وبالذات من مناخيره والحجر اللي وقع عليه لقيته برضه فيه دم وقعدت أزق في الحجر الكبير اللي كان موجود على الأرض اللي سيد وقع عليه بوشه لغاية ما الحجر بقى فوق صدر سيد.

وتابع قاتل صديقه في الجيزة، قمت واخد الشبشب بتاعه وحادفه بعيد في الزراعات، وبعد کده حطيت إيدي في جيوبه وأخدت التليفون بتاعه والفلوس وبطاقته ورخصة بتاعة مکنة كده كانت في جيبه، وبعدها ركبت المكنه بتاعتي ومشيت علطول وهو ده كل اللي حصل لغاية ما روحنا نقطة البراجيل وبعد كده مركز شرطة أوسيم وبعد كده لقيتهم من كثر ما الضباط كانوا بيتكلموا معايا وسألوني كتير أوي فرُحت قلتلهم كل حاجة والحقيقة اللي لسه حكيها دلوقتي وجابوني على النيابة وهو ده كل اللي حصل بالضبط.