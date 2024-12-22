رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار الدولار استقرارًا في البنوك، وفقًا للبيانات المعلنة من البنوك، ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2024، ضم نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجل أعلى سعر للشراء بـ 50.89 جنيه، وأعلى سعر للبيع بـ 50.98 جنيه، في بنك أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.88 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر اليوم سجل 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات سجل سعر الشراء 50.88 جنيه وسعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد سجل الشراء 50.88 جنيه والبيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم سجل 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي: سجل 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول بلغ 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الحنيه في بنك نكست استقر عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع.