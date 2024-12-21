رئيس جامعة عين شمس: مبادرة بداية تهدف للاستثمار في رأس المال البشري

شاركت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة في ندوة بعنوان “ التوعية القانونية الشاملة “ والتي نظمتها وزارة العدل بالتنسيق مع الجامعات وذلك بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائنة بزينهم، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة ”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.

قال رئيس جامعة عين شمس إن مبادرة بداية تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الانسان والعمل علي ترسيخ الهوية المصرية وبناء الوعي وإعداد اجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية والاحتفاظ علي مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس من خلال قطاع التعليم والطلاب تحت إشراف وتنسيق إداري أ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحققت جامعة عين شمس تقدما على مستوى العالم فى تصنيف QS sustainability المعنى بتصنيف الجامعات وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى نسخته الجديدة بواقع ١٢١ مركزًا، حيث أصبحت فى المركز ٥٧٤ عالميًا والثانى محليًا بعد أن كانت فى المركز ٦٩٥ العام الماضى.

ويعتمد تصنيف QS للإستدامة على ٣ معايير رئيسية هي: (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعة علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.



وفى ذات السياق، و فى تصنيف المقياس الأخضر Green Metric للجامعات الأكثر تحقيقًا للنمو الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقدمت الجامعة إلى المركز الخامس محليًا بعد أن كانت العام الماضى فى المركز السادس محليًا، و على المستوى العالمى احتلت الجامعة المرتبة ٣٥٤ عالميا من بين ١٤٧٧ جامعة ومؤسسة أكاديمية تقدمت للتصنيف هذا العام، و ذلك بعد انضمام ٢٩٠ جامعة جديدة للتصنيف العام الحالى، و بذلك تقدم تصنيف جامعة عين شمس ليصبح من بين أفضل ٢٤ % من جامعات العالم فى تحقيق الاستدامة البيئية.



ويعتمد تصنيف المقياس الأخضر Green Metric على ست معايير هى: التقدم في البحث العلمي وإستهلاك المياة وإستهلاك الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة وإستخدام وسائل النقل المستدامة والبنية التحتية المستدامة.