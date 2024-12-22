«قلوب صغيرة» يفوز بجائزة البرج الذهبي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلنت المخرجة مروة الشرقاوي فوز فيلمها التسجيلي القصير "قلوب صغيرة" بجائزة البرج الذهبي في مسابقة الفيلم التسجيلي بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة التي اقيمت بالأوبرا خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.

فيلم "قلوب صغيرة" حظي بالمشاركة الفترة الأخيرة في عدة مهرجانات سينمائية عربية ودولية، كان من بينها مهرجان "أيام سينمكنة للأفلام الشعرية" في دورته الخامسة بتونس، ومهرجان مدغشقر السينمائي في نسخته التاسعة، ومهرجان فلسطين الدولي الحر للأفلام الذي أقيم في لندن، وفاز فيه الفيلم بجائزة أفضل فيلم تسجيلي.

"قلوب صغيرة" فيلم تسجيلي تعتمد أحداثه على تأملات شعرية في تساؤلات وأفكار طفل صغيرعن حرب غزه ومصير الأطفال من عمره يتواجدون وسط الدمار والحروب.