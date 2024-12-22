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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أيام المراهقة الجميلة.. راندا البحيري تستعيد ذكريات تصوير «العيال هربت» |صور

راندا البحيري
راندا البحيري
علا محمد
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استعادت الفنانة راندا البحيري، ذكريات بدء تصوير فيلم "العيال هربت"، بطولة الفنان حمادة هلال، وذلك بمشاركة جمهورها و متابعيها صورة رفقة أبطال العمل.


وعلقت الفنانة راندا البحيري  عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام على الصورة قائلة: "من اليمين للشمال، سليمان عيد، مجدي الهواري، وراه خالد الصاوي و جنبه عبد الله مشرف و ماجد الكدواني قدامهم نرمين ماهر و الاستاذ العزيز الله يرحمه حبيبي غسان مطر وبعده واحده مش فاكراها بعدهم الاستاذ الكبير المؤلف المحترم أحمد البيه، راندا البحيري، ميرنا المهندس، بشري، حماده هلال، شريف رمزي، يوم افتتاح فيلم العيال هربت، أيام شبابنا ومراهقتنا الجميلة".

https://www.instagram.com/share/_ryjjMZ-h

وشاركت صورة كانت لأبطال فيلم "العيال هربت"، أمامهم التورتة، أثناء احتفالهم ببدء تصوير الفيلم .

فيلم الفنانة راندا البحيري تصوير العيال هربت

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