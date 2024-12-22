زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جنوب إفريقيا

ضرب زلزال متوسط بقوة 5.3 درجة غرب جنوب إفريقيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وشعر به السكان في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة كيب تاون.



ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في الساعة 2:51 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:51 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 101 كيلومتر غرب بلدة براندفلي الصغيرة في مقاطعة كيب الشمالية.



وتم تحديد مركز الزلزال عند خط عرض 30.45 جنوبًا وخط طول 19.44 شرقًا، على عمق 10 كيلومترات .. وسُجلت هزات قوية في كيب تاون، العاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا.



وحتى الآن، لم تسجل تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. ومن المتوقع أن تجري السلطات المحلية المزيد من التقييمات للمناطق المتأثرة.

