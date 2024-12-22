مصر الأولى إفريقيًا بتنظيم الأدوية واللقاحات.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، تفاصيل حصول مصر على المركز الأول فى إفريقيا بتنظيم الأدوية واللقاحات، قائلا: إن صناعة الدواء المصرية هي صناعة قوية جدا، وبالتالي يجعل مصر تسعي لمواكبة كل التطورات وتكون من أكبر الأسواق على مستوي العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى أقل من أربعة سنوات توجهت هيئة الدواء لكل المنظمات والدول من أجل الحصول على كل الإعتمادات المتاحة، موضحا أنه على مستوي العالم وصلت مصر إلى مستوي النضج الثالث، وهناك حوالي 15 دولة فقط هي من حصلت على هذا النضج.

وتابع: “مصر لديها عدد من المصانع الدوائية، وإفريقيا كلها تتجه أنها تستطيع أن تأخذ وتستمد دوائها من مصر، وبالتالي هذا يعطينا قوي”.